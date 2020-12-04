Антон Миранчук назвал самое яркое впечатление за два года

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что самое яркое впечатление для него за последние два года — выступление в Лиге чемпионов.



«Попадание в Лигу чемпионов и игра в ней. Меня это так окрыляет! Самый тяжёлый момент в жизни — две травмы. Вернулся в «Локомотив» из Эстонии окрылённым, и тут такое случилось. А потом набрал форму, Лига чемпионов была на носу, и снова повреждение. Три вопроса в интервью, на которые устал отвечать больше всего? «Как вас различать с Лёшей?», «Как вам игра?», «Что не получилось сегодня?» — приводит слова Миранчука пресс-служба „Локомотива“.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в Лиге чемпионов 5 матчей, в которых забил 3 гола. В Российской Премьер-Лиге полузащитник сыграл 14 встреч, трижды отличился и отдал 4 результативные передачи.