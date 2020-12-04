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РФС: совет ФИФА одобрил новаторские реформы, повышающие защиту игроков женского пола

РФС: совет ФИФА одобрил новаторские реформы, повышающие защиту игроков женского пола
Футбол / Прочие турниры 0

В РФС рассказали о решениях, принятых на заседании совета ФИФА.

«Встреча, которая проводилась в формате видеоконференции, началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне, ушедшем из жизни 25 ноября.

Совет одобрил новаторские реформы, повышающие защиту игроков и тренеров женского пола. Новые правила, которые являются результатом обширных консультаций с заинтересованными сторонами, устанавливают новые глобальные минимальные стандарты для игроков женского пола. ФИФА также представит конкретные положения, устанавливающие минимальные стандарты условий найма тренеров, признавая ключевую роль, которую они играют в футболе.

После обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами рабочей группы ФИФА, созданной в связи с пандемией COVID-19, совет принял ряд дополнительных поправок к международным календарям матчей, сохранив индивидуальный и гибкий подход для каждой конфедерации, отражающий различные обстоятельства во всем мире.

Календарь международных матчей среди мужчин. КОНКАКАФ: продлить на дополнительный день существующие окна сентября и октября 2021 года, января и марта 2022 года, чтобы способствовать проведению трёх матчей вместо двух в каждом из этих окон. УЕФА должен продлить на дополнительный день существующие окна марта и сентября 2021 года, чтобы содействовать проведению трёх матчей вместо двух в каждом из этих окон», — сообщает пресс-служба РФС.

Клубный чемпионат мира пройдёт в конце 2021 года
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