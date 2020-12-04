Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клубный чемпионат мира пройдёт в конце 2021 года

Клубный чемпионат мира пройдёт в конце 2021 года
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-служба РФС назвала новые сроки проведения клубного чемпионата мира, принятые на совете Международной федерации футбола (ФИФА).

«После переноса обновлённого клубного чемпионата мира FIFA, который первоначально планировалось провести в 2021 году в месте, ранее зарезервированном для Кубка конфедераций ФИФА, совет решил, что клубный чемпионат мира в нынешнем формате с семью командами состоится в конце 2021 года в Японии», — говорится в сообщении

Международная федерация футбола ранее объявила о проведении клубного чемпионата мира с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре. Турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что соревнования будут проходить в декабре 2020 года.

Участниками клубного чемпионата мира являются сильнейшие команды из шести конфедераций, а также чемпион страны, в которой проходит турнир. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль».

ФИФА объявила о проведении клубного чемпионата мира в феврале 2021 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020