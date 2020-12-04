Клубный чемпионат мира пройдёт в конце 2021 года

Пресс-служба РФС назвала новые сроки проведения клубного чемпионата мира, принятые на совете Международной федерации футбола (ФИФА).
«После переноса обновлённого клубного чемпионата мира FIFA, который первоначально планировалось провести в 2021 году в месте, ранее зарезервированном для Кубка конфедераций ФИФА, совет решил, что клубный чемпионат мира в нынешнем формате с семью командами состоится в конце 2021 года в Японии», — говорится в сообщении
Международная федерация футбола ранее объявила о проведении клубного чемпионата мира с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре. Турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что соревнования будут проходить в декабре 2020 года.
Участниками клубного чемпионата мира являются сильнейшие команды из шести конфедераций, а также чемпион страны, в которой проходит турнир. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль».
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