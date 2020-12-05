Видео: как происходило переименование стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны

4 декабря стадион «Сан-Паоло», на котором проводит свои матчи «Наполи», был официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны.

Стадион «Сан-Паоло» был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе партенопейцев — двукратный чемпион страны (1986/1987, 1989/1990), обладатель Кубка и Суперкубка Италии, обладатель Кубка УЕФА (1988/1989).

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.