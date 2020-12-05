«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Локомотив» — «Рубин». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистенты — Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
В 16 матчах «Локомотив» набрал 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московский ЦСКА и «Спартак» (по 32).
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