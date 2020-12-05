«На эти деньги мы сможем играть в ПФЛ 90 лет». «Знамя» — об интересе «Зенита» к Гонсалесу

Представители клуба «Знамя» из Ногинска отреагировали в своём «инстаграме» на новость, что «Зенит» заинтересован в приобретении 22-летнего игрока «Штутгарта» Николаса Гонсалеса.
«Пишут, что «Зенит» хочет купить Николаса Гонсалеса у «Штутгарта» за € 30 млн. «Знамя» за эти деньги сможет играть 90 лет в ПФЛ или 40 лет — в ФНЛ», — написали представители клуба.
22-летний Гонсалес — воспитанник «Аргентинос Хуниорс». В 2018 году аргентинский вингер перешёл в «Штутгарт» за € 8,5 млн. За немецкий клуб провёл 67 матчей, забил 20 мячей, отдал девять результативных передач. Контракт футболиста со «Штутгартом» действует до лета 2024 года.
Гонсалес сыграл за сборную Аргентины пять матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.
- 5 декабря 2020
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