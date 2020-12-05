Тедеско высказался на тему продления контрактов с Ребровым и Ещенко

35-летний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался на тему продления контрактов с 36-летним вратарём Артёмом Ребровым и 36-летним защитником Андреем Ещенко.

«Я хотел бы продлить контракт с Ещенко на следующий сезон, в том числе и с Артёмом Ребровом. Это мы будем обсуждать позже. Эти два игрока для нас очень важны. Они больше чем просто игроки, которых вы видите на поле. Это всего лишь верхушка айсберга. Люди не видят, что происходит за кулисами.

Нам нужны такие ребята, чтобы сохранять атмосферу в команде. Не стоит забывать о качествах футболистов. Ещенко здорово работает на тренировке: из десяти подач с фланга в его исполнении восемь находят нападающего. Кроме того что он отличный футболист, он ещё и наделён хорошими человеческими качествами», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.