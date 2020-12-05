«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: игрок хозяев забивает гол в пустые ворота. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.



Первый гол был забит на 38-й минуте матча: после подачи с углового на ближнюю штангу опорный полузащитник хозяев Деклан Райс головой сбросил мяч во вратарскую, где Томаш Соучек буквально занёс мяч в ворота гостей.

Видео гола Соучека

Это второй гол 25-летнего чешского полузащитника в нынешнем сезоне АПЛ.



Отметив, что впервые в сезоне в заявке манкунианцев не оказалось голкипера Давида де Хеа. Испанца заменяет Дин Хендерсон.



«Молотобойцы" набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. „Астон Вилла“ (15) — на 9-м месте.