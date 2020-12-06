Понсе и Ларссон громили ворота Рыжикова, к «Тамбову» стучалась «смерть с косой». Фото

В субботу, 5 декабря, в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал разгромную победу над «Тамбовом». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев встречи.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы.



«Начало матча провели не очень хорошо, теряли много мячей. После 15–20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству. Расстроил результат после первой половины матча. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.