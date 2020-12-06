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Спортивный директор «ПСЖ» прокомментировал слова Неймара о желании вновь сыграть с Месси

Спортивный директор «ПСЖ» прокомментировал слова Неймара о желании вновь сыграть с Месси
Футбол / Испания 0

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал высказывание нападающего Неймара о том, что он хочет воссоединиться с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Нет. Вы знаете, это нормально, что Неймар сказал это аргентинскому журналисту. Ему пришлось говорить о Месси. Это нормально. Мы должны сохранять уважение к другим. Он игрок «Барселоны». Когда кто-то говорит о наших игроках, мы недовольны. Поэтому мы не трогаем чужих игроков. Сейчас не время думать о трансферном окне», — приводит слова Леонардо Goal со ссылкой на Canal +.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.

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