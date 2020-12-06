Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вместе до конца». Роналду опубликовал фото раздевалки «Юве» после победы над «Торино»

«Вместе до конца». Роналду опубликовал фото раздевалки «Юве» после победы над «Торино»
Футбол / Италия 0

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото победной раздевалки после встречи 10-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:1).

«Отлично, ребята! Все вместе до самого конца», — гласит подпись Роналду к посту в «Инстаграме».

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Торино» (6) занимает 18-е место.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 9 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Ранее на неделе, в матче с киевским «Динамо» в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, португалец отметился знаменательным событием – 750-м забитым мячом в карьере.

Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020