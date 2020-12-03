Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Один из голов в составе туринского клуба забил нападающий Криштиану Роналду. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, этот гол стал 750-м в карьере португальца. Больше всего голов Роналду забил за «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» португалец забил 118 голов. За национальную команду Португалии Роналду отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за «Ювентус». Также на его счету 5 голов за «Спортинг».

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.