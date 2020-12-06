Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Канчельскис — о «Тамбове»: куда смотрит федерация? Как допускает такие команды к участию?

Канчельскис — о «Тамбове»: куда смотрит федерация? Как допускает такие команды к участию?
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Тамбове». Напомним, у клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены.

«Победа «Спартака» была предсказуемой. «Спартак» был фаворитом встречи, а у «Тамбова» — проблемы. И то, что творится, не придаёт никакой уверенности, не придаёт никаких сил, чтобы продолжать играть в футбол. Не очень понятно, куда у нас футбольная федерация смотрит, как допускает такие команды к участию в чемпионате. А потом проблемы в середине сезона возникают — жалуются.

Нет денег — не играйте, есть деньги — играйте. Что это за отношение? То хотим выходить, то не будем выходить. У игроков ведь семьи, дети. Что же это за бардак?! Они думают о чём? Деньги не платят! Надо же как-то нормализовать ситуацию. Нет так нет. Если такое творится, меньше команд в лиге сделайте. Каждый год одно и то же. Когда команда приходит в Премьер-Лигу, надо же думать об этом, надо считать деньги. На что люди надеются? Это несерьёзное отношение к делу. Футболистам, выступающим за команду, нужно кормить семьи. Им тоже есть хочется. РФС должен наказывать такие команды. А потом кричим, какой у нас уровень. Какой уровень — такой футбол», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

«Нас судил убийца с детским лицом». Рыжиков — о матче «Спартак» — «Тамбов»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020