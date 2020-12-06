Канчельскис — о «Тамбове»: куда смотрит федерация? Как допускает такие команды к участию?

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Тамбове». Напомним, у клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены.

«Победа «Спартака» была предсказуемой. «Спартак» был фаворитом встречи, а у «Тамбова» — проблемы. И то, что творится, не придаёт никакой уверенности, не придаёт никаких сил, чтобы продолжать играть в футбол. Не очень понятно, куда у нас футбольная федерация смотрит, как допускает такие команды к участию в чемпионате. А потом проблемы в середине сезона возникают — жалуются.



Нет денег — не играйте, есть деньги — играйте. Что это за отношение? То хотим выходить, то не будем выходить. У игроков ведь семьи, дети. Что же это за бардак?! Они думают о чём? Деньги не платят! Надо же как-то нормализовать ситуацию. Нет так нет. Если такое творится, меньше команд в лиге сделайте. Каждый год одно и то же. Когда команда приходит в Премьер-Лигу, надо же думать об этом, надо считать деньги. На что люди надеются? Это несерьёзное отношение к делу. Футболистам, выступающим за команду, нужно кормить семьи. Им тоже есть хочется. РФС должен наказывать такие команды. А потом кричим, какой у нас уровень. Какой уровень — такой футбол», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.