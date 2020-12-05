«Нас судил убийца с детским лицом». Рыжиков — о матче «Спартак» — «Тамбов»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5). Напомним, у тамбовского клуба финансовые проблемы. Перед многими футболистами существуют долги по зарплате. Из-за этого некоторые игроки бойкотировали матч с красно-белыми.

«Пока не известно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству. Гол, когда смотрели VAR? Думаю, там был фол. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли», — цитирует Рыжикова «Рейтинг букмекеров».

Главным арбитром встречи был Станислав Васильев из Ижевска. «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.