«Нас судил убийца с детским лицом». Рыжиков — о матче «Спартак» — «Тамбов»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5). Напомним, у тамбовского клуба финансовые проблемы. Перед многими футболистами существуют долги по зарплате. Из-за этого некоторые игроки бойкотировали матч с красно-белыми.
«Пока не известно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству. Гол, когда смотрели VAR? Думаю, там был фол. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли», — цитирует Рыжикова «Рейтинг букмекеров».
Главным арбитром встречи был Станислав Васильев из Ижевска. «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.
- 5 декабря 2020
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