Румменигге — о поражении с Испанией 0:6: сейчас слишком много Бирхоффа и слишком мало Лёва

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался на тему крупного проигрыша сборной Германии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Испании (0:6). В частности, функционер задался вопросом, почему наставник национальной команды Йоахим Лёв не рассказал о причинах проигрыша.

«Честно говоря, сейчас слишком много Оливера Бирхоффа и слишком мало Йоахима Лёва. Если «Бавария» играет плохо, на пресс-конференцию должен идти тренер, а не спортивный директор. Менеджер может объяснить намного меньше, чем тренер, работавший с командой. Наставник может рассказать, почему что-то пошло не так. А если вы проигрываете Испании — 0:6, то не только журналисты, но и болельщики захотят услышать, почему игра прошла таким образом. Это неправильно", — цитирует Румменигге Sky Germany.