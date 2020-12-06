Румменигге — о поражении с Испанией 0:6: сейчас слишком много Бирхоффа и слишком мало Лёва

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался на тему крупного проигрыша сборной Германии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Испании (0:6). В частности, функционер задался вопросом, почему наставник национальной команды Йоахим Лёв не рассказал о причинах проигрыша.
«Честно говоря, сейчас слишком много Оливера Бирхоффа и слишком мало Йоахима Лёва. Если «Бавария» играет плохо, на пресс-конференцию должен идти тренер, а не спортивный директор. Менеджер может объяснить намного меньше, чем тренер, работавший с командой. Наставник может рассказать, почему что-то пошло не так. А если вы проигрываете Испании — 0:6, то не только журналисты, но и болельщики захотят услышать, почему игра прошла таким образом. Это неправильно", — цитирует Румменигге Sky Germany.
- 6 декабря 2020
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