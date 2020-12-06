Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о возможном возвращении в сборную Германии. Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

«Эта тема пока очень далека. Следующие матчи сборной будут в марте. Конечно, разговоры были. Пытаюсь помочь команде, в которой сейчас нахожусь, чтобы она была в верхней части таблицы и продвигались в Лиге чемпионов. Пока всё неплохо. Буду придерживаться этого. Что будет дальше — посмотрим.

Лёв остаётся у руля сборной? Федерация приняла такое решение, поэтому все немцы должны его поддержать. Надеюсь, команда под руководством Йоахима Лёва будет выступать хорошо", — цитирует Мюллера Sky Germany.