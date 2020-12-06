Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о возможном возвращении в сборную Германии. Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.
«Эта тема пока очень далека. Следующие матчи сборной будут в марте. Конечно, разговоры были. Пытаюсь помочь команде, в которой сейчас нахожусь, чтобы она была в верхней части таблицы и продвигались в Лиге чемпионов. Пока всё неплохо. Буду придерживаться этого. Что будет дальше — посмотрим.
Лёв остаётся у руля сборной? Федерация приняла такое решение, поэтому все немцы должны его поддержать. Надеюсь, команда под руководством Йоахима Лёва будет выступать хорошо", — цитирует Мюллера Sky Germany.
- 6 декабря 2020
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:37
-
10:23
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
09:49
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:34
-
07:57
-
07:39
-
07:22
-
06:22
-
06:07
-
05:52
-
05:51
-
05:20
-
04:41
-
04:31
-
04:00
-
03:42
-
03:16
-
03:04
-
02:54
-
02:37
-
01:58
-
01:41