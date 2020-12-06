«Молодёжка» «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельнику на стадионе «Олимп-2»

Молодёжная команда «Ростова» перед тренировкой возложила цветы к памятнику легендарному советскому футболисту Виктору Понедельнику на стадионе «Олимп-2». Легендарный футболист ушёл из жизни вчера, 5 декабря.

Видео можно посмотреть в "твиттере" ростовского клуба.

Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.



В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника кроме «Ростсельмаша» значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.