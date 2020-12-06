Кристиан Нобоа высказался о неудачах российских клубов в еврокубках
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.
«В еврокубках одна ошибка — сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров. Не понимаю, почему легионеры не учат русский язык в России. Когда приехал, было всего четыре легионера в команде. Так и начал изучать русский, а потом и другие иностранные языки», — приводит слова Нобоа пресс-служба «Сочи» на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ни один российский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. После 5 туров группового этапа только «Краснодар» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. У московского «Локомотива» остался шанс занять 3-е место в группе А Лиги чемпионов.
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