«Я устал играть на дерьмовой позиции». Дриусси хочет покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси во время стрима признался, что хочет покинуть российский клуб. Аргентинец недоволен своей позицией на поле.

«Очень скучаю по „Ривер Плейт“, скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на дерьмовой позиции уже три года. Устал от этого. Готов вернуться в любой момент», — цитирует Дриусси TyC Sports.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. За всё время выступлений в России форвард провёл 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач. Петербургский клуб является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 матчах.