«Динамо» обыграло «Арсенал» и поднялось на четвёртое место в РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин. Лесовой домчался до штрафной и пробил, Довбня грудью заблокировал мяч, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
В 17 матчах «Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (14) — на 13-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35), московские «Спартак» (35) и ЦСКА (32).
- 6 декабря 2020
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