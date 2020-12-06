Раннее удаление и голевое пиршество — в видеообзоре матча «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Матч проходил на стадионе «Хауторнс» в Вест Бромвиче и завершился победой гостей со счётом 5:1.
Первый гол был забит на 8-й минуте матча — защитник «дроздов» Дарнелл Ферлонг срезал мяч в свои ворота.
Хозяева отыгрались на 30-й минуте — Конор Галлахер получил пас всё от того же Ферлонга в центре чужой штрафной и прицельно пробил в угол ворот.
На 34-й минуте случился важнейший момент в матче — судья удалил полузащитника хозяев Матеуса Перейру.
На 55-й минуте гости усилиями Уилфрида Заха вновь вышли вперёд.
Через четыре минуты «Кристал Пэлас» увеличил преимущество — нападающий Кристиан Бентеке ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
Через четыре минуты «Кристал Пэлас» увеличил преимущество — нападающий Кристиан Бентеке ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте матча — Бентеке, так же как и Заха, оформил дубль.
Видеообзор матча «Вест Бромвич Альбион» — «Кристал Пэлас»
Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.
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