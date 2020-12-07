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Микель Артета повторил антирекорд «Арсенала» 50-летней давности

Микель Артета повторил антирекорд «Арсенала» 50-летней давности
Футбол / Англия 0

«Арсенал» потерпел поражение в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби состоялось накануне, 6 декабря, и завершилось со счётом 2:0 в пользу «шпор».

Для главного тренера «канониров» Микеля Артеты это была вторая встреча с «Тоттенхэмом» после назначения на пост. В первом случае его команда также проиграла.

Как сообщает Opta, испанский специалист стал вторым в истории наставником «Арсенала» и первым за более чем 50 лет, проигравшим два первых дерби. Автором антирекорда в сезоне-1966/1967 стал Берти Ми.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» – «Арсенал»:

«Тоттенхэм», набрав 24 очка в 11 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая действующего чемпиона «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Арсенал» (13) располагается на 15-й строчке.

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