Микель Артета повторил антирекорд «Арсенала» 50-летней давности

«Арсенал» потерпел поражение в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби состоялось накануне, 6 декабря, и завершилось со счётом 2:0 в пользу «шпор».



Для главного тренера «канониров» Микеля Артеты это была вторая встреча с «Тоттенхэмом» после назначения на пост. В первом случае его команда также проиграла.



Как сообщает Opta, испанский специалист стал вторым в истории наставником «Арсенала» и первым за более чем 50 лет, проигравшим два первых дерби. Автором антирекорда в сезоне-1966/1967 стал Берти Ми.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» – «Арсенал»:

«Тоттенхэм», набрав 24 очка в 11 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая действующего чемпиона «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Арсенал» (13) располагается на 15-й строчке.