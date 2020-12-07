У казахстанского «Окжетпеса» накопились долги перед игроками и тренерским штабом
У казахстанского «Окжетпеса» накопились долги перед игроками и тренерами, сообщает Meta-ratings.kz.
По данным источника, руководство клуба до сих пор не закрыло задолженность перед футболистами и тренерским штабом за последние несколько месяцев. Помимо этого команде положены премиальные, которые также не были выплачены. Сообщается, что клуб ожидает дополнительное финансирование из области. Крайний срок выплаты долгов — 31 января 2021 года. Перед отпуском игрокам и тренерам выдали соответствующие гарантийные письма.
Напомним, по итогам сезона «Окжетпес» занял последнее, 11-е место в чемпионате Казахстана и вылетел из высшего дивизиона. Однако команда сможет сохранить прописку в КПЛ, если чемпионат расширят до 14 команд.
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