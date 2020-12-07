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Роберт Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo

Роберт Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo
Футбол / Германия 0

Издание FourFourTwo выбрало лучшего футболиста 2020 года. Им стал нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Участие в голосовании принял 101 журналист из 101 страны. 32-летний форвард выиграл его с большим отрывом, набрав 87 голосов. При этом не уточняется, кто расположился следом за Робертом.

В прошлом сезоне Левандовски с «Баварией» завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов. После этого мюнхенская команда выиграла Суперкубок УЕФА.

Левандовски в кампании-2019/2020 забил 34 гола в 31 матче немецкой Бундеслиги, 6 мячей – в 5 встречах в Кубке Германии, а также 15 раз поразил ворота соперников в 10 играх Лиги чемпионов.

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