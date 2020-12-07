Холанд, Делейни, Геррейру и ещё 5 игроков «Боруссии» Д пропустят матч с «Зенитом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр назвал имена футболистов, которые пропустят заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает Sportbuzzer.

В список попали Эрлинг Холанд, Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Махмуд Дахуд, Томас Делейни, Матеу Морей, Тома Мёнье и Рейниер.

«Зенит», набрав 1 очко в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Боруссия» (10) — первое. Первая встреча команд завершилась победой дортмундского клуба со счётом 2:0. В 5-м туре группового этапа «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3), «Боруссия» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Матч «Зенит» — «Боруссия» Д пройдёт завтра, 8 декабря. Начало — в 20:55 мск.

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.