Какое место займёт сборная России в квалификации ЧМ-2022?

Сегодня, 7 декабря, состоялась жеребьёвка квалификации чемпионата мира 2022 года. По итогам жеребьёвки определились соперники сборной России по отборочной группе.

Сборная России попала в группу H вместе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.