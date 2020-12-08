Роберто Манчини: Италия попала в группу квалификации ЧМ, в которой много ловушек
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Италии попала в группу C. Соперниками сборной Италии будут Швейцария, Северная Ирландия, Болгария и Литва.
«Недооценивать эту группу нельзя. Швейцария — один из самых неприятных соперников из всех возможных. Они могли оказаться и в первой корзине. Конечно, им тоже неприятно, что они попали на нас.
Но мы будем знать, чего мы хотим, когда выйдем на поле с ними. В любом случае мы говорим о группе со множеством ловушек, нам нельзя будет расслабиться.
На чемпионат Европы мы едем за победой. Понимаем, что будет непросто, но такова наша цель», — цитирует Манчини Football Italia.
Результаты жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022
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