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Роберто Манчини: Италия попала в группу квалификации ЧМ, в которой много ловушек

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Роберто Манчини: Италия попала в группу квалификации ЧМ, в которой много ловушек
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Италии попала в группу C. Соперниками сборной Италии будут Швейцария, Северная Ирландия, Болгария и Литва.

«Недооценивать эту группу нельзя. Швейцария — один из самых неприятных соперников из всех возможных. Они могли оказаться и в первой корзине. Конечно, им тоже неприятно, что они попали на нас.

Но мы будем знать, чего мы хотим, когда выйдем на поле с ними. В любом случае мы говорим о группе со множеством ловушек, нам нельзя будет расслабиться.

На чемпионат Европы мы едем за победой. Понимаем, что будет непросто, но такова наша цель», — цитирует Манчини Football Italia.

Результаты жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022
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