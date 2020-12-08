Максим Матюнин исключён из списка судей РФС

Вчера, 7 декабря, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение об исключении арбитра Максима Матюнина из списка судей организации.

«Исключить из списка судей, ассистентов судьи на матчи первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Кубка России по футболу на 2020 г., утвержденного Постановлением Бюро Исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, с учётом полученного Представления Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2020 года: Максима Валерьевича Матюнина (1988 г.р., г. Москва)», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что Матюнин и судья Антон Качанов отстранены от назначений на матчи. Причиной отстранения стала проверка в отношении арбитров, которых заподозрили в организации договорных матчей.