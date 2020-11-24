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РФС отстранил от работы двух судей, которых подозревают в организации договорных матчей

РФС отстранил от работы двух судей, которых подозревают в организации договорных матчей
Футбол / РПЛ 0

В Российском футбольном союзе сообщили об отстранении от работы двух арбитров, которых заподозрили в организации договорных матчей.

«В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что проверку в отношении арбитров проводит следственный департамент МВД России. Судьи, обладая информацией об исходе матчей, могли зарабатывать на ставках. Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, который ранее был отстранён от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе. При этом в настоящее время Матюнин и Качанов проходят в качестве свидетелей.

Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей
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