Комитет по этике изучит слова Рыжикова, он назвал судью «убийцей с детским лицом»

РФС обратится в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что после матча «Спартак» — «Тамбов» Рыжиков назвал главного судью встречи Станислава Васильева убийцей с детским лицом.
Матч 17-го тура «Спартак» — «Тамбов» завершился со счётом 5:1. Из-за долгов по зарплате матч бойкотировали несколько футболистов клуба из Тамбова.
«Пока неизвестно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству. Гол, когда смотрели VAR? Думаю, там был фол. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли», — сказал Рыжиков после матча.
Главным арбитром встречи был Васильев из Ижевска. «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.
- 8 декабря 2020
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