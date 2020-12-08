Комитет по этике изучит слова Рыжикова, он назвал судью «убийцей с детским лицом»

РФС обратится в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что после матча «Спартак» — «Тамбов» Рыжиков назвал главного судью встречи Станислава Васильева убийцей с детским лицом.

Матч 17-го тура «Спартак» — «Тамбов» завершился со счётом 5:1. Из-за долгов по зарплате матч бойкотировали несколько футболистов клуба из Тамбова.

«Пока неизвестно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству. Гол, когда смотрели VAR? Думаю, там был фол. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли», — сказал Рыжиков после матча.

Главным арбитром встречи был Васильев из Ижевска. «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.