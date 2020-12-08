Рыбусь: с Левандовским не общался в последнее время

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь сообщил, что не общался с нападающим «Баварии» Робертом Левандовским в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Не в честь ли Швайнштайгера взял номер? Даже не думал об этом. Он был хорошим игроком, но я всегда играл под этим номером, когда начинал. С Левандовским не общался в последнее время. У меня даже нет такого, чтобы общаться с соперником за день или два», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Напомним, во встрече 2-го тура, состоявшейся 27 октября в Москве на стадионе «РЖД-Арена», московский «Локомотив» уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» пройдёт завтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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