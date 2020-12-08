«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Лацио», но не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В Риме в матче 6-го тура группы F Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» на стадионе «Олимпико» принимал «Брюгге». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались через три минуты после точного удара Руда Вормера. На 27-й минуте Чиро Иммобиле, реализовав пенальти, забил второй мяч римского клуба. В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Соболя. Тем не менее «Брюгге» удалось сравнять счёт. На 76-й минуте Ханс Ванакен восстановил равновесие.

Несмотря на ничью, «Брюгге» не удалось обойти «Лацио» в турнирной таблице. Первое место в группе F заняла дортмундская «Боруссия», набравшая 13 очков. «Лацио» (10) занял второе место, «Брюгге» (8) — третье. Замыкает турнирную таблицу «Зенит», набравший лишь одно очко.