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«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Лацио», но не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Лацио», но не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В Риме в матче 6-го тура группы F Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» на стадионе «Олимпико» принимал «Брюгге». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались через три минуты после точного удара Руда Вормера. На 27-й минуте Чиро Иммобиле, реализовав пенальти, забил второй мяч римского клуба. В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Соболя. Тем не менее «Брюгге» удалось сравнять счёт. На 76-й минуте Ханс Ванакен восстановил равновесие.

Несмотря на ничью, «Брюгге» не удалось обойти «Лацио» в турнирной таблице. Первое место в группе F заняла дортмундская «Боруссия», набравшая 13 очков. «Лацио» (10) занял второе место, «Брюгге» (8) — третье. Замыкает турнирную таблицу «Зенит», набравший лишь одно очко.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
08 декабря 2020, вторник. 20:55 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
2 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Корреа – 12'   1:1 Вормер – 15'   2:1 Иммобиле – 27' (пен)   2:2 Ванакен – 76'
Удаления: нет / Соболь – 39'
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