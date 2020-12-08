«Барселона» — «Ювентус»: Роналду вывел гостей вперёд
В Барселоне на стадионе «Камп Ноу» проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» принимает «Ювентус».
Счёт на 13-й минуте матча открыл форвард туринцев Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Роналду забил уже 19-й гол в карьере в ворота «Барселоны».
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