«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в выездном матче Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 24-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. На 28-й минуте главный арбитр встречи Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.
Лондонский «Челси» набрал 14 очков и занял 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (5) — на 3-м месте. Команда Мурада Мусаева выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Соперниками команд по группе Е являются «Севилья» (13), которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов, и «Ренн» (1), завершивший выступление в еврокубках.
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