Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Витсель: гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту»

Витсель: гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболист дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал результат матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов (1:2).

«Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол. Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время.

Хорошо, что нам удалось снова выиграть. Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили. После перерыва сумели прибавить и сделали все для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе», – цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.

Витсель с 2012 по 2016 годы выступал за «Зенит», в составе которого становился чемпионом России (2014/2015), обладателем Кубка (2015/2016) и двух Суперкубков страны (2015 и 2016).

Дриусси вернулся в атаку и забил. Но «Зенит» всё равно завершил Лигу чемпионов без побед
Дзюба вышел на замену при счёте 1:0 в пользу «Зенита», а закончили – 1:2. Случайность или информация для размышления для Семака?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020