Витсель: гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту»

Футболист дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал результат матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов (1:2).
«Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол. Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время.
Хорошо, что нам удалось снова выиграть. Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили. После перерыва сумели прибавить и сделали все для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе», – цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.
Витсель с 2012 по 2016 годы выступал за «Зенит», в составе которого становился чемпионом России (2014/2015), обладателем Кубка (2015/2016) и двух Суперкубков страны (2015 и 2016).
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