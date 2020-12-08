Дриусси вернулся в атаку и забил. Но «Зенит» всё равно завершил Лигу чемпионов без побед

«Зенит» проиграл дома дортмундской «Боруссии», а, значит, завершает Лигу чемпионов без побед. Чемпионы России финишировали на последнем месте в своей группе с одним-единственным очком. Выиграла зенитовский квартет команда Люсьена Фавра, вместе с ней в плей-офф вышел «Лацио».

Артём Дзюба довольно неожиданно остался в запасе «Зенита». Что касается состава Дортмунда, то в Петербург не прилетела целая группа игроков «Боруссии» – защитники Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Тома Мёнье, Матеу Морей, Марсель Шмельцер, полузащитники Махмуд Дахуд, Томас Делейни, Рейниер и нападающий Эрлинг Холанд. Но у вышедших на поле «Газпром Арены» футболистов Дортмунда была нужная мотивация. Победа обеспечивала немцам первое место в группе, а, значит, и лучшую позицию при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Против «Боруссии» Сергей Семак сыграл 4-4-2 с Себастьяном Дриусси в роли второго форварда. Наверняка, увидев расстановку «Зенита», все сразу же вспомнили свежее выступление аргентинца, заявившего в разговоре с болельщиками, что ему надоело три года играть на «дерьмовой позиции» полузащитника. Семак дал шанс Дриусси проявить себя в нападении.



Отсутствие Дзюбы означало для «Зенита» не только определённые минусы, но и некоторые плюсы. Команда смогла лучше прессинговать и быстро играть низом. Благодаря хорошему движению с мячом и без мяча петербуржцы выиграли начало, а на 16-й минуте открыли счёт в результате красивой комбинации на скорости с участием Алексея Сутормина, Малкома и Дриусси. Аргентинец всё же забил! Пусть даже при помощи рикошета от защитника.

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При счёте 1:0 зенитовцы уже менее активно прессинговали, а перекрывали центр, где, исходя из тактического противостояния, игравший по схеме 3-5-2 Дортмунд имел численный перевес. Чтобы не позволять сопернику использовать преимущество, Сердар Азмун с Дриусси опускались к «опорникам». Выгоняли гостей на фланги. Особенно опасны атаки «Боруссии» были слева. Всё-таки у сине-бело-голубых справа действовала связка защитников из юного Данилы Прохина и штатного хавбека Сутормина, да и Малком не лучший помощник при обороне. Перед перерывом подуставшие зенитовцы «подсели», так что дело едва не закончилось ответным голом: Марко Ройс пробил в штангу.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

После перерыва Дриусси отыграл ещё 15 минут, а на исходе часа матча его заменил Дзюба. Самый запоминающийся момент за этот отрезок – угловой «Зенита», после которого должны были забивать и Сутормин, и Азмун. Итоговая статистика Дриусси: 43 касания мяча (лучший результат из игроков группы атаки), 81% точных передач, два удара, один ключевой пас и две обводки. Очень неплохой матч аргентинца.



Вскоре после появления на поле Дзюбы сине-бело-голубые пропустили. Хотя вроде бы нормально держали оборону, не прогибались под давлением «Боруссии». Однако неудачно сыграли на угловом. Проигранный верх привёл к тому, что в защите «Зенита» возникла суета, а Лукаш Пищек подкараулил мяч, отражённый Михаилом Кержаковым.

При счёте 1:1 игру контролировала уже «Боруссия». «Зенит», пожалуй, слишком глубоко сел на свою половину поля, да и замены у сине-бело-голубых сработали хуже, чем у Дортмунда. Тем не менее поразило, насколько простой гол забил своей бывшей команде Аксель Витсель. По этому моменту есть вопросы и к Вильмару Барриосу, не помешавшему пробить, и к Кержакову. Всё же вратарь отвечает за ближний угол.



Нельзя сказать, что «Зенит» заслужил сегодня поражение. Но факт остаётся фактом: включившись на сто процентов, «Боруссия» спокойно сделала результат во втором тайме. Несмотря на то, что чемпионы России перебили Дортмунд – 17:14 (в створ – 4:5). Разочаровывающее завершение ЛЧ для Петербурга.



Радует хотя бы то, что матч «Зенита» с «Боруссией» прошёл в соответствующей Лиге чемпионов атмосфере: к счастью, в последний момент губернатор Александр Беглов разрешил допуск болельщиков. В отличие от предыдущей встречи с «Уралом», на которую в последний момент пустили только небольшое количество обладателей билетов в вип-ложи. В декабре у команды Семака остались ещё две домашние игры с «Динамо» и «Спартаком». Сейчас в «Зените» ждут решение по допуску зрителей на них. Безусловно, такие матчи – топовые для РПЛ – не должны проводиться при пустых трибунах, тем более в Петербурге статистика заражений не хуже, чем в столице, где играют с болельщиками.