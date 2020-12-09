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Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локо»

Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локомотива».

«Слухи, что мной интересовались в РПЛ, доходили, но конкретики не было. Если честно, я по этому поводу не расстраивался.

Когда с «Торпедо» мы вышли в ФНЛ и там долго лидировали, всем хотелось завоевать путёвку в высший дивизион, поэтому о побочных вариантах никто не думал. Но потом грянула пандемия. К сожалению, она нас подвела, сезон остановили. Когда в том году был в отпуске, в прессе писали об интересе ко мне ЦСКА — но только писали, на меня никто не выходил.

Интерес «Локомотива» — впервые слышу. Вообще хочу остаться в «Крыльях», — цитирует Сергеева Sportbox.ru.

Сергеев, забив 22 мяча в матчах ФНЛ, лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 10 голов.

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