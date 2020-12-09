Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА и «Локомотива».
«Слухи, что мной интересовались в РПЛ, доходили, но конкретики не было. Если честно, я по этому поводу не расстраивался.
Когда с «Торпедо» мы вышли в ФНЛ и там долго лидировали, всем хотелось завоевать путёвку в высший дивизион, поэтому о побочных вариантах никто не думал. Но потом грянула пандемия. К сожалению, она нас подвела, сезон остановили. Когда в том году был в отпуске, в прессе писали об интересе ко мне ЦСКА — но только писали, на меня никто не выходил.
Интерес «Локомотива» — впервые слышу. Вообще хочу остаться в «Крыльях», — цитирует Сергеева Sportbox.ru.
Сергеев, забив 22 мяча в матчах ФНЛ, лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 10 голов.
- 9 декабря 2020
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