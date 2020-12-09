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Хавбек «Лацио» попал в сферу интересов «Ювентуса», «Милана» и «Атлетико»

Хавбек «Лацио» попал в сферу интересов «Ювентуса», «Милана» и «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, 26-летним аргентинским хавбеком интересуются «Милан», «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Сообщается, что Корреа может перейти в другую команду в предстоящее зимнее трансферное окно, если один из клубов согласится отдать за игрока € 50-55 млн. Действующий контракт Корреа с римским «Лацио» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Корреа принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Лацио» набрал в 10 матчах 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (26).

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