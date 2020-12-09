Судье матча «ПСЖ» — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей

Резервного судью матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску могут отстранить на 10 матчей за проявление расизма, сообщает The Times.

Официальные лица матча подчиняются дисциплинарным правилам УЕФА, которые предусматривают минимальную дисквалификацию на 10 матчей за любое проявление расизма.

Колцеску ранее ответил на обвинения в расизме. Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.



Позже футболисты турецкой команды отказались возвращаться на поле, и было решено, что матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.