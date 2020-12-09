Тренер «Бенфики» Жорже Жезуш: обвинения в расизме стали модными

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал расистский скандал, произошедший во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Напомним, матч был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.
«Я не знаю, что произошло, что было сказано. Но сейчас обвинения в расизме стали модными. Как гражданин, я имею право думать по-своему, но только если буду знать, что было сказано. В наши дни всё, что говорится о темнокожем человеке, всегда является признаком расизма, а то же самое о белом человеке таковым уже не является. Эта волна захватывает мир. Возможно, в том эпизоде был расизм, но я не знаю, что точно сказали тренеру», — приводит слова Жезуша Goal.com.
- 9 декабря 2020
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