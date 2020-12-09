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«Это неприемлемо». Льюис Хэмилтон отреагировал на расистский скандал в Лиге чемпионов

«Это неприемлемо». Льюис Хэмилтон отреагировал на расистский скандал в Лиге чемпионов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал, произошедший в матче футбольной Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир».

«Это неприемлемо. Респект командам за занятую ими позицию и демонстрацию того, что проявление расизма недопустимо. Я надеюсь, что инцидент будет тщательно расследован», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».

Напомним, инцидент произошёл в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

Позже футболисты отказались возвращаться на поле, и было решено, что матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.

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