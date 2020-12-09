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Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче с «Мидтьюланном» забил самый быстрый гол мерсисайдцев в Лиге чемпионов, сообщает Squawka.

Египетский форвард отличился на 55-й секунде встречи.

Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания).

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье, помогают ему ассистенты Мехди Рахмуни и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Амаури Делеру.

«Ливерпуль», набрав 12 очков, гарантировал себе первое место в группе D. «Мидтьюлланн» (1) замыкает квартет. Борьбу за вторую строчку ведут «Аталанта» (8) и «Аякс» (7).

Прямая видеотрансляция матча «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»

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