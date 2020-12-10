Салах побил достижение Джеррарда и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мидтьюлланн» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась вничью со счётом 1:1. За «Ливерпуль» гол забил нападающий Мохамед Салах.

Как сообщается в «твиттере» OptaJean, Салах забил 22-й гол за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и обошёл по этому показателю экс-футболиста клуба Стивена Джеррарда. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром команды в ЛЧ.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе D. «Мидтьюлланн» (2) завершил выступления в еврокубках. Соперниками команд по группе D были «Аталанта» (11), вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и амстердамский «Аякс» (7), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.