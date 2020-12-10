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Вадим Евсеев: «Локомотив» сейчас не на своём месте, «железнодорожникам» надо прибавлять

Вадим Евсеев: «Локомотив» сейчас не на своём месте, «железнодорожникам» надо прибавлять
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев прокомментировал выступление «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

«Результат в этой Лиге чемпионов у «Локомотива», к сожалению, неутешительный. Но я бы хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Из-за травм и болезней клуб столкнулся с кадровыми проблемами, тем не менее было из кого выбирать. Магкеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее.

Молодёжь появилась не случайно. Школа работает, в ПФЛ играет «Локомотив-2», где задача — развивать игроков, а не гнаться за результатом. Меня несколько раз за последние дни спрашивали: надо ли летом омолаживать команду? Считаю, что ничего искусственного быть не должно. «Локомотив» сейчас не на своём месте, но ротация должна идти постепенно. Резкими решениями можно и молодому игроку карьеру загубить, и рухнуть в таблице. Но «Локомотиву» надо прибавлять», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

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