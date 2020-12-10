Орлов раскрыл подробности ухода Газизова из «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора московского «Спартака».

«Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в „Спартаке“ виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повёл себя господин Тедеско. Он мне сказал: „На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу“.

Почему Газизова взяли? Потому что «Спартак» за прошлый сезон более миллиарда рублей заплатил агентам. Ну это вопрос. Газизов сказал: «Зачем вообще такие деньги платить? Я всё восстановлю, и вся игра агентов уйдёт». Газизову за расторжение должны отдать около трёх миллионов евро, и он их возьмёт. Но зачем это делает «Спартак»?

К Газизову пришёл Попов и говорит: «Вы должны меня назначить спортивным директором». Он ответил: «Как!? Я вас не знаю. И зачем? Кто вас прислал?» Тот назвал имя, но я его произносить не буду. Газизов возразил: «Идите и там устраивайтесь! Вы что, мою подпись забираете?» Попов — ему: «Вы будете подписывать». Газизов — Попову: «Я буду подписывать, а вы будете делать? Во что же я превращусь?» Газизов же бизнесмен. Понимаете? Его не обмануть, не объехать на кривой. Он встал принципиально", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».