Полузащитник «Ротора» Кожемякин поделился ожиданиями от матча с «Уфой»

Полузащитник «Ротора» Олег Кожемякин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«В боевом настроении, потому что после игры с «Краснодаром» был огромный осадок, после такого досадного поражения. Сейчас все мысли направлены на два предстоящих поединка. Команда настроена по-боевому, настроение соответствующее.
«Уфа», как и мы, пытается вылезти из трудной ситуации. Также старается выкладываться по максимуму во всех матчах. Мы уже провели с ними один поединок. Слабые стороны, сильные стороны знаем. Они также понимают, что за матч предстоит, поэтому что мы, что они настраиваться будут по-серьёзному», — сказал Кожемякин в интервью клубной пресс-службе.
«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте.
- 11 декабря 2020
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