Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как прошло заседание по его делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Чего я ожидал от заседания? Допроса свидетелей, это и произошло. Согласен ли с показаниями? Других и не может быть. Что касается покушения на убийство, вы считаете, что оно было? Мне кажется, что и суд так считает, раз проводит дело совершенно по другой статье.



За исключением классификации дела, с предъявленными обвинениями я согласен. Никогда и не говорил, что я не согласен с ними.



С адвокатами Никиты мы не разговариваем. Они общаются со свидетелями, с нами-то чего разговаривать? Мы же признали вину. Что касается финансовой составляющей, нам никто и ничего не предъявлял. Они же сказали, что деньги их не интересуют. Если я правильно понимаю, значит, ничего и не будет. Если всё же заявят гражданский иск — мы готовы. Всё будет в рамках того, что постановит суд», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.