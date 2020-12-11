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Роман Широков рассказал, как прошло заседание по его делу об избиении арбитра

Роман Широков рассказал, как прошло заседание по его делу об избиении арбитра
Футбол 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как прошло заседание по его делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Чего я ожидал от заседания? Допроса свидетелей, это и произошло. Согласен ли с показаниями? Других и не может быть. Что касается покушения на убийство, вы считаете, что оно было? Мне кажется, что и суд так считает, раз проводит дело совершенно по другой статье.

За исключением классификации дела, с предъявленными обвинениями я согласен. Никогда и не говорил, что я не согласен с ними.

С адвокатами Никиты мы не разговариваем. Они общаются со свидетелями, с нами-то чего разговаривать? Мы же признали вину. Что касается финансовой составляющей, нам никто и ничего не предъявлял. Они же сказали, что деньги их не интересуют. Если я правильно понимаю, значит, ничего и не будет. Если всё же заявят гражданский иск — мы готовы. Всё будет в рамках того, что постановит суд», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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