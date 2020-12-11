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Адвокат — о поведении Широкова в суде: одного судью он побил, второго не хочет

Адвокат — о поведении Широкова в суде: одного судью он побил, второго не хочет
Футбол / РПЛ 0

Известный юрист Александр Добровинский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, на которого набросился с кулаками бывший полузащитник сборной России Роман Широков, поделился мнением о поведении журналиста. Добровинский пошутил о причинах спокойного поведения Широкова.

«В зале судебного заседания два судьи. Одного он побил, второго не хочет», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Также юрист рассказал о показаниях свидетелей защиты.

«Свидетель защиты, который был на поле, — один из комментаторов «Матч ТВ», он заявил, что это совершенно нормальная реакция Широкова на неназначение пенальти. Это было забавно. Все остальные свидетели давали примерно одинаковые показания. Всё идёт своим чередом», — добавил Добровинский.

Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи
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