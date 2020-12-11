Адвокат — о поведении Широкова в суде: одного судью он побил, второго не хочет

Известный юрист Александр Добровинский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, на которого набросился с кулаками бывший полузащитник сборной России Роман Широков, поделился мнением о поведении журналиста. Добровинский пошутил о причинах спокойного поведения Широкова.
«В зале судебного заседания два судьи. Одного он побил, второго не хочет», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Также юрист рассказал о показаниях свидетелей защиты.
«Свидетель защиты, который был на поле, — один из комментаторов «Матч ТВ», он заявил, что это совершенно нормальная реакция Широкова на неназначение пенальти. Это было забавно. Все остальные свидетели давали примерно одинаковые показания. Всё идёт своим чередом», — добавил Добровинский.
- 11 декабря 2020
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:44
-
16:43
-
16:35
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:46
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:34
-
14:32
-
14:04