Сердар Азмун догнал Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун догнал своего партнёра по команде Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Дзюба оформил дубль в матче 18-го тура с московским «Динамо» (3:1), Азмун забил один гол. Таким образом, россиянин и иранец забили по 10 мячей в сезоне-2020/2021.
Нападающие московского «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, а также полузащитник клуба «Сочи» Кристиан Нобоа делят второе место в списке бомбардиров лиги. Футболисты забили по 8 голов.
Артём Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. За всё время выступлений в стане сине-бело-голубых нападающий провёл 198 матчей и забил 85 голов. Сердар Азмун в команде с 2019 года. Иранец провёл 72 матча и забил 43 гола.
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