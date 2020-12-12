Дзюба — о голе Нобоа в ворота «Спартака»: спасибо, дорогой! Мастерюга, пингвинчик

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), а также передал привет экс-партнёру, полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа, гол которого позволил сочинцам обыграть «Спартак» (1:0). В 19-м туре сине-бело-голубые сыграют с москвичами 16 декабря. Начало — в 20:00.

«Понимали, что это ответственный матч. Прежде всего, огромный привет Крису Нобоа. Умничка. Спасибо, дорогой! Радовались за тебя, классный гол. Мастерюга, пингвинчик. Во-вторых, знали, что «Динамо» очень хороший соперник. Судя по отзывам ребят, им там нравится. Качественная команда, очень прибавила. Мы свои моменты реализовали, они — нет. В целом равная игра. Хорошо, что довели матч до победы. Все чётко сыграли», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.